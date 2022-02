Pechino 2022 | skeleton | Margaglio quinta nelle prove

(Di mercoledì 9 febbraio 2022), 9 feb. - (Adnkronos) - Giornata di allenamenti per le donne delloai Giochi Olimpici di. Al Centro Nazionale Scivolamento di Yanqing le migliori nella giornata odierna sono state l'austriaca Janine Flock, che nella run 5 ha timbrato il crono di 1:01.75, e la ceca (ex tedesca) Anna Fernstaedt, prima nella sesta run in 1:01.94. Buone notizie nell'ultima sessione in casa Italia: Valentina, apparsa molto in difficoltà nei primi test, è riuscita a trovare un più che discreto 1:02.61 quinto tempo assoluto.

ilpost : L’Italia ha vinto il suo primo oro olimpico nel curling - Eurosport_IT : ?????? CONSTANTINI-MOSANER CAMPIONI OLIMPICI!!!! ?????? Il sogno è realtà, Stefania Constantini e Amos Mosaner d'oro!!!!… - sportface2016 : Ivan #Zazzaroni sul #Curling: 'Una scopa con un bollitore, ma come siamo ridotti?' - alianobarbini : RT @Eurosport_IT: Attenzione ai sogni che fate, potrebbero avverarsi. O addirittura sorprendervi ?? A 14 anni, Stefania Constantini scris… - artribune : Alle Olimpiadi Invernali di Pechino Casa Italia è piena d’arte contemporanea -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino 2022

La ragazza per cui tutta l'Italia sta facendo il tifo, la custode del "ginocchio della Nazione" che sta tentando un incredibile recupero per gareggiare ai Giochi di, si racconta per la prima ...La rider Roxy Emily Arthur si sta preparando per? Ma anche insegnare a Megan Godinez tutto quello che sa sul mondo dello snowboard si sta rivelando una signora sfida! Megan Godinez è ...Pechino, 9 feb. – (Adnkronos) – “Sono devastata per Mikaela Shiffrin, ma questo non toglie niente alla sua leggendaria carriera e a quello che potrà fare in futuro. Resta a testa alta”. Così la statun ...ichela Moioli vuole bissare l'oro centrato quattro anni fa nello Snowboard cross femminile e dà subito spettacolo nella prima manche di qualificazione. L'azzurra spinge tanto e chiude col crono di 1:2 ...