Obi-Wan Kenobi: Rupert Friend interpreterà il Grande Inquisitore nella serie?

Secondo nuove news, la star Rupert Friend potrebbe interpretare il Grande Inquisitore nella serie Obi-Wan Kenobi, una delle più attese di quest'anno su Disney+. La serie su Obi-Wan Kenobi è uno dei progetti Disney più attesi dai fan si Star Wars, con il ritorno di Ewan McGregor nei panni del famoso Jedi. Al suo fianco potrebbe esserci Rupert Friend nel ruolo di un altro personaggio chiave. Secondo un rapporto del Bespin Bulletin, il candidato agli Emmy Rupert Friend (Homeland) potrebbe interpretare il malvagio Grande Inquisitore nella prossima serie Star Wars live-action di Disney+, Obi-Wan

