Novara schianta Monza e comincia la risalita

(Di giovedì 10 febbraio 2022)3 - 1 (20 - 25, 25 - 17, 25 - 14, 25 - 21)sogna per un set, nel quale forse si illude di poter bissare l'impresa di Treviso sul campo di un'altra big come, ma va a ...

Advertising

Gazzetta_it : Novara schianta Monza e incomincia la risalita #Volley -

Ultime Notizie dalla rete : Novara schianta

La Gazzetta dello Sport

- Monza 3 - 1 (20 - 25, 25 - 17, 25 - 14, 25 - 21) Monza sogna per un set, nel quale forse si illude di poter bissare l'impresa di Treviso sul campo di un'altra big come, ma va a sbattere contro la solidità mentale della squadra di Lavarini, che - perso male il primo set - alza enormemente il livello della sua pallavolo, andando a incrinare le certezze del Vero ......: 'Sul tema troppa retorica sui buoni sentimenti, i ragazzi devono imparare a gestire i ... Proseguono le indagini Sicontro un'auto parcheggiata e si ribalta in via Colombo, strada ...LEGGI ANCHE: Incidente mortale a Genova, schianto in moto: morto un 18enne LEGGI ANCHE: Novara, incidente a Galliate: auto finisce nel canale, morto ragazzo di 29 anni ...l'automobilista è morto nello schianto contro il camion, che è finito fuori strada precipitando su un campo sottostante. L'autotrasportatore è stato sbalzato fuori dalla cabina del camion ed è stato ...