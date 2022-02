NBA 2022, i risultati della notte (8 febbraio): Nets, crisi infinita. Vincono Suns, Hawks e Nuggets (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nella notte italiana si sono disputate dieci partite della stagione 2021-2022 di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni di giornata. Sono dieci le sconfitte consecutive per i Brooklyn Nets, che cedono contro i Boston Celtics per 91-126. Boston in pieno controllo del match fin dall’avvio, con i Nets che nel primo quarto vengono limitati a soli 16 punti segnati. I Celtics, invece, segnano senza problemi e chiudono il discorso in fretta, anche grazie ai 22 punti di Jaylen Brown e Marcus Smart. Non si ferma, invece, la corsa di Memphis, che batte i Los Angeles Clippers per 135-109. Dura poco meno di metà quarto la resistenza di LAC, poi i Grizzlies scappano via e non si voltano più, con 24 punti di Steven Adams e 21 di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Nellaitaliana si sono disputate dieci partitestagione 2021-di NBA e le emozioni non sono di certo mancate. Andiamo a scoprire ifinali e le migliori prestazioni di giornata. Sono dieci le sconfitte consecutive per i Brooklyn, che cedono contro i Boston Celtics per 91-126. Boston in pieno controllo del match fin dall’avvio, con iche nel primo quarto vengono limitati a soli 16 punti segnati. I Celtics, invece, segnano senza problemi e chiudono il discorso in fretta, anche grazie ai 22 punti di Jaylen Brown e Marcus Smart. Non si ferma, invece, la corsa di Memphis, che batte i Los Angeles Clippers per 135-109. Dura poco meno di metà quarto la resistenza di LAC, poi i Grizzlies scappano via e non si voltano più, con 24 punti di Steven Adams e 21 di ...

