Monopattini - La Lombardia chiede l'obbligo di casco e assicurazione per tutti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La Lombardia vuole più severità sui Monopattini. E lo fa con una proposta di legge al Parlamento - approvata in consiglio regionale nonostante il voto contrario di Movimento 5 Stelle e Più Europa Radicali - che intende modificare le norme stabilite dal governo sul loro utilizzo, entrate in vigore nel novembre scorso. L'iniziativa è stata dettata dai numeri allarmanti emersi di recente in merito all'incidentalità di questi mezzi di trasporto: l'anno scorso, in Lombardia e nel Lazio lsi sono registrati 150 feriti gravi, mentre nella sola Milano da giugno 2020 in poi gli incidenti con richiesta d'intervento di soccorritori sono stati 957. L'iniziativa intende tutelare non solo gli utilizzatori dei Monopattini, ma anche gli altri utenti deboli delle strade, a partire dai pedoni. Le nuove norme. La proposta della Regione ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Lavuole più severità sui. E lo fa con una proposta di legge al Parlamento - approvata in consiglio regionale nonostante il voto contrario di Movimento 5 Stelle e Più Europa Radicali - che intende modificare le norme stabilite dal governo sul loro utilizzo, entrate in vigore nel novembre scorso. L'iniziativa è stata dettata dai numeri allarmanti emersi di recente in merito all'incidentalità di questi mezzi di trasporto: l'anno scorso, ine nel Lazio lsi sono registrati 150 feriti gravi, mentre nella sola Milano da giugno 2020 in poi gli incidenti con richiesta d'intervento di soccorritori sono stati 957. L'iniziativa intende tutelare non solo gli utilizzatori dei, ma anche gli altri utenti deboli delle strade, a partire dai pedoni. Le nuove norme. La proposta della Regione ...

