Milano Moda Donna 2022 | le novità delle prossime sfilate

Leggi su lifeandpeople

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Life&People.it Alle porte laFashion WeekAutunno Inverno/2023. Dal 22 al 28 febbraio– il calendario non è ancora definitivo – andranno in scena 67, di cui 57 fisiche, 8 digitali e 2 doppie, per un totale di 170 appuntamenti. Grande attesa per il ritorno di Gucci e Bottega Veneta. La conferenza stampa di ieri 8 Febbraio con Carlo Capasa ha svelato il rinnovo del Protocollo d’intesa tra CNMI e il Comune di, con un focus su economia circolare, promozione di new talent e unionee cultura. Come ha evidenziato l’assessore allaAlessia Cappello: «Siamo qui oggi a testimoniare una grande ripartenza della città e il binomio tra la settimana dellae i luoghi della cultura». Il ...