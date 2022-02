Milano, gli studenti occupano il liceo Carducci e fanno le assemblee nel cortile per ascoltare gli ospiti (che non possono entrare) (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Una settimana per immaginare una scuola diversa“. È questo lo slogan lanciato dagli studenti del liceo Carducci di Milano che, con un post pubblicato il 7 febbraio su Instagram, hanno annunciato di aver occupato l’edificio di via Beroldo, in zona Loreto. I liceali hanno deciso di organizzare “lezioni alternative nelle varie aule, palestre e cortili” con “dibattiti, laboratori di teatro, dialoghi con psicologi e assemblee”. “Noi vogliamo progetti seri – aggiungono – vogliamo parlare di attualità, vogliamo una scuola politica in cui sia possibile confrontarsi sui grandi temi del mondo, i social media, l’ambiente, i diritti di genere”. E concludono: “La nostra sofferenza deve diventare unione“. E tra le attività organizzate, spiccano soprattutto quelle con figure esterne per trattare temi di attualità. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) “Una settimana per immaginare una scuola diversa“. È questo lo slogan lanciato daglideldiche, con un post pubblicato il 7 febbraio su Instagram, hanno annunciato di aver occupato l’edificio di via Beroldo, in zona Loreto. I liceali hanno deciso di organizzare “lezioni alternative nelle varie aule, palestre e cortili” con “dibattiti, laboratori di teatro, dialoghi con psicologi e”. “Noi vogliamo progetti seri – aggiungono – vogliamo parlare di attualità, vogliamo una scuola politica in cui sia possibile confrontarsi sui grandi temi del mondo, i social media, l’ambiente, i diritti di genere”. E concludono: “La nostra sofferenza deve diventare unione“. E tra le attività organizzate, spiccano soprattutto quelle con figure esterne per trattare temi di attualità. ...

