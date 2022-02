Mercedes 2022: i segreti della macchina a caccia di nuovi record (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La botta per la Mercedes è stata pesante: perdere un Mondiale F1 all'ultimo giro dell'ultima gara, dopo aver dominato per 7 anni fa malissimo tanto più se ti senti defraudato. Ma sbollita la rabbia e ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La botta per laè stata pesante: perdere un Mondiale F1 all'ultimo giro dell'ultima gara, dopo aver dominato per 7 anni fa malissimo tanto più se ti senti defraudato. Ma sbollita la rabbia e ...

Advertising

Fprime86 : RT @Gazzetta_it: F1 2022, come è fatta la nuova Mercedes: motore, telaio, musetto, ali - fhercho8 : RT @Gazzetta_it: F1 2022, come è fatta la nuova Mercedes: motore, telaio, musetto, ali - Gazzetta_it : F1 2022, come è fatta la nuova Mercedes: motore, telaio, musetto, ali - CaputoItalo : SNL SPORT AND NEWS: F1, Hamilton torna in fabbrica: con Mercedes è pro... - PneusNews : Mercedes-Benz testa con successo l’eCitaro G completamente elettrico a 2.000 metri di altitudine -