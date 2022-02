M5S, Cirillo: “Ctp, Regione Campania proceda ad accorpamento con Eav-Air” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“È arrivato il momento che la Regione Campania si prenda carico del destino della Ctp, la società di trasporti gestita dalla Città Metropolitana oramai a un passo dal fallimento. Dal 20 dicembre scorso il servizio è stato interrotto, provocando disagi enormi a decine di migliaia di pendolari e studenti residenti nell’hinterland di Napoli. Senza dimenticare il dramma dei 500 dipendenti, il cui destino è avvolto da incertezza e che ancora oggi attendono il pagamento degli stipendi di dicembre”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo, che ha depositato in queste ore una richiesta di audizione urgente sulla vertenza Ctp in Commissione Trasporti, di cui è componente. “Bisogna avviare al più presto un confronto con la Città Metropolitana – prosegue Cirillo – per ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti“È arrivato il momento che lasi prenda carico del destino della Ctp, la società di trasporti gestita dalla Città Metropolitana oramai a un passo dal fallimento. Dal 20 dicembre scorso il servizio è stato interrotto, provocando disagi enormi a decine di migliaia di pendolari e studenti residenti nell’hinterland di Napoli. Senza dimenticare il dramma dei 500 dipendenti, il cui destino è avvolto da incertezza e che ancora oggi attendono il pagamento degli stipendi di dicembre”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi, che ha depositato in queste ore una richiesta di audizione urgente sulla vertenza Ctp in Commissione Trasporti, di cui è componente. “Bisogna avviare al più presto un confronto con la Città Metropolitana – prosegue– per ...

Advertising

anteprima24 : ** M5S, #Cirillo: “Ctp, Regione Campania proceda ad accorpamento con Eav-Air” ** - salernocitta : M5S, Cirillo: “I bambini protagonisti della trasformazione urbana della Campania” - salernonotizie : Cirillo (M5S): “Strage di tartarughe, Centro soccorso e associazioni facciano rete per tutelare la s - Scisciano : Campania, strage di tartarughe. Cirillo (M5S). “Centro soccorso e associazioni facciano rete per tutelare la specie… - positanonews : #Ambiente #Animali M5S, Cirillo: “Strage di tartarughe, Centro soccorso e associazioni facciano rete per tutelare l… -