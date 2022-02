LIVE Snowboardcross | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | dalle 04 00 le seeding run

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma della gara odierna Buongiorno e bentrovati allatestuale della gara difemminile delledi Pechino. Sulle nevi cinesi quattro azzurre cercheranno la gloria lungo i vari turni di gara dopo lerun utili per formare il tabellone di gara. Quattro le italiane presenti, ma le maggiori speranze sono riposte sulla portabandiera azzurra, Michela Moioli, che a Cortina d’Ampezzo ha vinto l’ultima gara prima dei Giochi. L’Italia però presenta a Pechino il contingente massimo, con quattro rappresentanti sulle 32 qualificate. Proveranno a coronare la loro strada verso la big final a quattro, infatti, altre tre azzurre, vale a dire Sofia Belingheri, Caterina ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Snowboardcross Olimpiadi 2022 in DIRETTA: l’Italia schiera la portabandiera Michela Moioli - #Snowboardcross… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Snowboardcross

OA Sport

... semifinalidonne ORE 8.45, SNOWBOARD: FINALE SMALL E BIG FINALDONNE ... In tva pagamento dalle 2.00 su Eurosport 1 e 2 , canali 210 e 211 di Sky , visibili anche su ...... SNOWBOARD: semifinalidonne 08.45, SNOWBOARD: small finaledonne, a ... 1200 ore complessiveper vivere integralmente i 109 eventi previsti. Ricordiamo che Eurosport ...La diretta testuale dello snowboardcross femminile alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. E’ tempo di esordio per le azzurre dello snowboardcross. Occhi puntati su Michela Moioli, in pista insieme ...Sono 6 i titoli in palio, mercoledì 9 febbraio, ai giochi olimpici invernali, rispettivamente nelle specialità dello sci alpino slalom donne, nello snowboard cross ancora donne, nel freestyle big air ...