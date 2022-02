L’Europarlamento ricorda Norma Cossetto Metsola | «Nella sua morte la tragedia di un popolo»

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) «I massacri delle Foibe e l’esodo istriano-dalmata nacquero da quello che il presidente Giorgio Napolitano ha descritto nel 2007 come “un movimento di odio e furia sanguinaria”. Il dramma delle foibe è un dramma europeo. Oggi ricordiamo, una studentessa italiana, nata il 17 maggio 1920 nel villaggio istriano di Santa Domenica di Visinada. Il suo assassinio è stato emblematico degli orrori delle Foibe». Comincia così il messaggio di saluto della neopresidente del Parlamento Europeo Roberta, letto da Carlo Fidanza in apertura del convegno perre il massacro delle Foibe. Il messaggio della presidenteletto da Fidanza «Il progetto europeo – prosegue – è stato costruito come manifestazione politica del “Mai più“. In risposta agli orrori dei regimi totalitari, con il ...