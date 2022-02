Le Iene tornano stasera su Italia1 con Belén Rodriguez e Teo Mammucari

(Di mercoledì 9 febbraio 2022)sualle 21:20 nuovo appuntamento con Le, che sfodera due conduttori nuovi di zecca come Teo, come già svelato dal promo su Mediaset Infinity.sualle 21:20 torna l'imperdibile appuntamento con Le, ricco di tante novità: due nuovi conduttori al timone dello show di Italia 1,e Teo. Ad accompagnarli sul palco anche la presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi. E con una Iena d'eccezione, Joe Bastianich. "Condurre Leè un sogno che si realizza, ho sempre guardato la trasmissione con grande ammirazione, e l'idea di farlo insieme a Teo mi rende ...

A partire infatti da mercoledì 9 febbraio 2022a prendere posto nella programmazione del canale le irriverenti inchieste de Le. Il programma creato da Davide Parenti in occasione dell'...Le, conduttori e anticipazioni Stasera, mercoledì 9 febbraio,Lenella prima puntata del 2022. Ci sono importanti novità a partire dai conduttori. Facce nuove che inaugureranno un ..."Condurre Le Iene è un sogno che si realizza ... per continuare il mio percorso ed oggi con entusiasmo torno in famiglia". E, infine, la nuova iena d'eccezione, Joe Bastianich, che non smette ...Su Italia1 tornano Le Iene e lo fanno con tantissime novità, sia in conduzione che tra gli inviati. Uno dei volti nuovi sarà Joe Bastianich. Il celebre imprenditore e personaggio televisivo - ma ...