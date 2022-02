LE IENE | IL DEBUTTO DI BELEN | UN SOGNO CHE SI REALIZZA | CONOSCERETE LA VERA ME STESSA

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Questa sera, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con “Le”, ricco di tante novità a partire dai conduttori: al timone dello show troviamo Belén Rodriguez e Teo Mammucari. Ad accompagnarli sul palco la presenza comica dei due giovani talenti Max Angioni ed Eleazaro Rossi. E con una Iena d’eccezione, Joe Bastianich. Condurre Leè unche si, ho sempre guardato la trasmissione con grande ammirazione, e l’idea di farlo insieme a Teo mi rende felice e mi diverte molto. Lui, già di famiglia nello show, mi sta dando tantissimi consigli. Ringrazio Davide Parenti che mi ha scelta anche per far conoscere a tutti chi è Maria Belèn. Sono molto grata a Mediaset per questa nuova opportunità. Ecco il commento di Belén Rodriguez mentre il suo compagno televisivo Teo Mammuccari: “Finalmente ...

Aria di rinnovamento che ha colpito lo storico programma Le, infatti tra gli inviati c'è ildi Joe Bastianich , che dopo un carosello di programmi approda su Italia1. L'ex giudice di ...Negli scorsi mesi è stata protagonista e vittima di un terribile scherzo de Le. Scopriamo ... Nel 2021 fa il suocome conduttrice, presentando Ciao Maschio. De Girolamo ha appena presentato ...Da stasera, in prima serata, andrà in onda la nuova edizione delle Iene e, in veste di conduttori, troviamo Teo Mammucari e Belén Rodríguez. I due personaggi avevano già in precedenza partecipato ...Mercoledì 9 febbraio Le Iene tornano finalmente con le nuove puntate ... Per il primo si tratta di un grande ritorno, mentre per la showgirl argentina è un vero e proprio debutto. E, in attesa di ...