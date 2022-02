Jennifer Lopez si regala una cover sexy e svela | “Ecco perché io Ben Affleck ci lasciammo”

(Di mercoledì 9 febbraio 2022) Il film “Marry me” riporta al cinema. Nel film interpreta una cantante alle prese con il successo e con la difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la sfera amorosa, di vivere sempre sotto i riflettori. La star latina sembrerebbe avere molto in comune con questo personaggio, secondo quanto ha raccontato a Rolling Stone che le ha dedicato la copertina. La cantante e attrice, tornata da poco tempo con Ben, è tornata a parlare dei motivi della loro rottura nel 2004. Nei primi anni 2000 JLo eerano entrambi all’apice della loro carriera. La star parlando con la rivista statunitense ha ricordato come vivere all’epoca costantemente sotto i riflettori non abbia assolutamente giovato alla loro relazione: “È stato brutale all’epoca. Io e Ben eravamo così innamorati, È stato uno dei periodi più ...

Il film 'Marry me' riporta al cinema. Nel film interpreta una cantante alle prese con il successo e con la difficoltà, soprattutto per quanto riguarda la sfera amorosa, di vivere sempre sotto i riflettori. La star latina ...è inarrestabile. Per la promozione del suo nuovo film, Marry Me (di Kat Coiro), è impegnata in Red Carpet, interviste e apparizioni. Ed è in queste occasioni che riconferma la sua ...Sulla cover di marzo 2022 della rivista Rolling Stones, la cantante ha sfoggiato il suo ultimo hair look ed è semplicemente strepitosa. Jennifer Lopez stupisce ancora, e questa volta lo fa con un ...Jennifer Lopez è la protagonista del film "Marry Me - Sposami", con Maluma e Owen Wilson: il suo look nuziale è esagerato e preziosissimo ...