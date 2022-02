Incidente a Villaricca | auto si ribalta su sé stessa | conducente miracolato

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 9 febbraio 2022). Unsi è verificato in serata, intorno alle 22, in via Enrico Fermi, all’altezza del locale Avenir. Un’– per cause ancora da accertare – si èsu sémentre procedeva lungo la corsia. La dinamica del sinistro è ancora L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.