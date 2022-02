In tre anni sono diminuiti del 42% i rifugiati accolti in Italia (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - In tre anni sono diminuite del 42% le persone accolte in Italia, non esiste un'emergenza migranti, ma 7 su 10 sono accolti in centri straordinari. È questa la notizia fondamentale contenuta in un rapporto realizzato in tandem dalla ong Actionaid e da Openpolis. Per la prima volta tutti i centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati sono stati monitorati dalla piattaforma centridItalia.it lanciata dalle due organizzazioni insieme al rapporto annuale “L'emergenza che non c'è”. "Un sistema di accoglienza, quello Italiano, basato sulla risposta emergenziale, nonostante non vi sia alcuna emergenza cui rispondere, che evidenzia il fallimento di quanto stabilito con il primo Decreto Sicurezza".?È appunto quanto emerge dai ... Leggi su agi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) AGI - In trediminuite del 42% le persone accolte in, non esiste un'emergenza migranti, ma 7 su 10in centri straordinari. È questa la notizia fondamentale contenuta in un rapporto realizzato in tandem dalla ong Actionaid e da Openpolis. Per la prima volta tutti i centri di accoglienza per richiedenti asilo estati monitorati dalla piattaforma centrid.it lanciata dalle due organizzazioni insieme al rapporto annuale “L'emergenza che non c'è”. "Un sistema di accoglienza, quellono, basato sulla risposta emergenziale, nonostante non vi sia alcuna emergenza cui rispondere, che evidenzia il fallimento di quanto stabilito con il primo Decreto Sicurezza".?È appunto quanto emerge dai ...

