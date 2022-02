Gualtieri: caro bollette, domani luci spente in Campidoglio (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – “Anche Roma Capitale aderisce all’iniziativa promossa dall’Anci e dal Presidente Decaro contro il caro bollette. Per questo le luci del Campidoglio verranno spente, simbolicamente, domani sera alle 20.” “Si tratta di un’iniziativa che ci trova pienamente d’accordo: l’aumento delle bollette grava e mette in seria difficoltà famiglie e Istituzioni, dal piccolo al grande Comune, soprattutto in questo momento storico che ci vede già in difficoltà a causa della pandemia. E’ un problema che va affrontato e sono certo che il Governo ascolterà il grido di allarme dei cittadini e dei Sindaci”. Così in un comunicato il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma – “Anche Roma Capitale aderisce all’iniziativa promossa dall’Anci e dal Presidente Decontro il. Per questo ledelverranno, simbolicamente,sera alle 20.” “Si tratta di un’iniziativa che ci trova pienamente d’accordo: l’aumento dellegrava e mette in seria difficoltà famiglie e Istituzioni, dal piccolo al grande Comune, soprattutto in questo momento storico che ci vede già in difficoltà a causa della pandemia. E’ un problema che va affrontato e sono certo che il Governo ascolterà il grido di allarme dei cittadini e dei Sindaci”. Così in un comunicato il sindaco di Roma, Roberto. (Agenzia Dire)

