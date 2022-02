Goggia | le lacrime dei primi dubbi | ' Ho ancora dolore'

Advertising

"Ho pianto tutta la mattina". Sofianicchia un po', quando le si chiede di togliersi per un attimo la maschera da sci per una foto. "Il carico emotivo è enorme, allucinante. Meno male che almeno un oro ce l'ho a casa. Pensa se ...Nella finalina per il 5° posto cade, ma senza conseguenze Michela Moioli inall'arrivo del ... Non se l'aspettava nemmeno lei, la portabandiera scelta per sostituire Sofiaalla cerimonia ...In Cina ha pianto: "Che carico emotivo, per fortuna un oro ce l’ho già". Domani notte il superG: va verso il no ...Vedere la gioia, le lacrime, delle persone a cui voglio bene mi hanno fatto capire che ne è valsa la pena vivere tutto quello che ho passato. La scelta dell'allenatore? Tutti hanno la loro ...