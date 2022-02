Gianluigi Donnarumma e la sua verità: “Milan, mi chiamarono per dirmi…” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un addio travagliato e colmo di polemiche con il Milan. Un presente al Paris Saint-Germain con la possibilità di vincere ancora. L’affermazione con la Nazionale italiana di Roberto Mancini ad Euro 2020 e la possibilità di giocare il suo primo Mondiale in Qatar. A tutto Gianluigi Donnarumma. Gianluigi Donnarumma: “Andremo al Mondiale…” Ecco la lunga intervista del portiere attualmente in forza al Paris Saint-Germain: “Non è mai facile separarsi da una realtà come il Milan – ha detto Gianluigi Donnarumma –, lì sono cresciuto come uomo e come giocatore e non posso che ringraziare il club e i tifosi per tutto ciò che hanno fatto per me. Mi sono sempre sentito a casa, ma poi si sa come sono andate le cose. Tutti danno la colpa a me, senza magari ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Un addio travagliato e colmo di polemiche con il. Un presente al Paris Saint-Germain con la possibilità di vincere ancora. L’affermazione con la Nazionale italiana di Roberto Mancini ad Euro 2020 e la possibilità di giocare il suo primo Mondiale in Qatar. A tutto: “Andremo al Mondiale…” Ecco la lunga intervista del portiere attualmente in forza al Paris Saint-Germain: “Non è mai facile separarsi da una realtà come il– ha detto–, lì sono cresciuto come uomo e come giocatore e non posso che ringraziare il club e i tifosi per tutto ciò che hanno fatto per me. Mi sono sempre sentito a casa, ma poi si sa come sono andate le cose. Tutti danno la colpa a me, senza magari ...

