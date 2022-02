Gaffe in studio a Mattino 5: Federica Panicucci scambiata per Barbara D’Urso (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Stamani, come di consueto, è andato in onda l’appuntamento di Mattino 5 con i telespettatori Mediaset. Ma nello studio si è verificato uno strano evento. La Gaffe a Mattino 5 Il programma di Canale 5 segue diversi casi di attualità e cronaca. Quest’oggi è stata trattata la storia di Fausto, un uomo che vive in una casa pericolante, tra macerie e rifiuti. L’ospite collegato con lo studio ad un certo punto però fa una Gaffe clamorosa e dice: “Ha capito Barbara la situazione è questa”. La conduttrice Federica Panicucci non si è irritata nel sentirsi confondere con la collega di Pomeriggio 5, ma anzi, ha riso divertita e ha precisato che lei non è Barbara D’Urso, per la quale nutre una grande stima: “Io ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Stamani, come di consueto, è andato in onda l’appuntamento di5 con i telespettatori Mediaset. Ma nellosi è verificato uno strano evento. La5 Il programma di Canale 5 segue diversi casi di attualità e cronaca. Quest’oggi è stata trattata la storia di Fausto, un uomo che vive in una casa pericolante, tra macerie e rifiuti. L’ospite collegato con load un certo punto però fa unaclamorosa e dice: “Ha capitola situazione è questa”. La conduttricenon si è irritata nel sentirsi confondere con la collega di Pomeriggio 5, ma anzi, ha riso divertita e ha precisato che lei non è, per la quale nutre una grande stima: “Io ...

