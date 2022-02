Fusione nucleare, svolta nella ricerca. Gli scienziati annunciano: Ecco come si può creare una stella in miniatura (Di mercoledì 9 febbraio 2022) svolta nella ricerca sulla Fusione nucleare. Gli scienziati europei del laboratorio Jet del Culham Centre for Fusion Energy (Ccfe), in Inghilterra, hanno annunciato una svolta nello sviluppo della Fusione apenucleare. Il Jet ha superato il proprio precedente record, attraverso un esperimento che ha prodotto 59 megajoule di energia nell’arco di 5 secondi (11 megawatt di potenza). E’ più del doppio di quanto prodotto in un analogo esperimento del 1997. Non si tratta, spiega la Bbc nel riportare la notizia, di un’enorme quantità di energia, ma il significato dell’esperimento risiede nel fatto che ha convalidato quanto è stato progettato per la realizzazione di un reattore a Fusione di dimensioni maggiori, attualmente in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 9 febbraio 2022)sulla. Glieuropei del laboratorio Jet del Culham Centre for Fusion Energy (Ccfe), in Inghilterra, hanno annunciato unanello sviluppo dellaape. Il Jet ha superato il proprio precedente record, attraverso un esperimento che ha prodotto 59 megajoule di energia nell’arco di 5 secondi (11 megawatt di potenza). E’ più del doppio di quanto prodotto in un analogo esperimento del 1997. Non si tratta, spiega la Bbc nel riportare la notizia, di un’enorme quantità di energia, ma il significato dell’esperimento risiede nel fatto che ha convalidato quanto è stato progettato per la realizzazione di un reattore adi dimensioni maggiori, attualmente in ...

