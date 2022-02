F1, Max Verstappen non è preoccupato dell’inchiesta FIA: “Non possono fare niente” (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’olandese Max Verstappen, dopo un’annata decisamente snervante, ha conquistato il suo primo titolo mondiale in F1. L’ultimo GP ad Abu Dhabi gli ha consegnato l’iride, mettendosi alle spalle il britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Una grande soddisfazione per l’olandese che quindi ha potuto fregiarsi di questo riscontro. In un’intervista concessa al Guardian, Verstappen ha raccontato le sue sensazioni vissute nella stagione passata, augurandosi di non dover rivivere in maniera puntuale l’altalena di emozioni. Tuttavia, a detta di Max, la sua vita anche da campione del mondo non è affatto cambiata e le sue motivazioni sono le stesse. Serenità e tranquillità non sono intaccate neanche dall’inchiesta che la FIA ha deciso di avviare per chiarire alcuni aspetti critici emersi nel corso della gara a Yas Marina, in particolare nella gestione della Safety ... Leggi su oasport (Di mercoledì 9 febbraio 2022) L’olandese Max, dopo un’annata decisamente snervante, ha conquistato il suo primo titolo mondiale in F1. L’ultimo GP ad Abu Dhabi gli ha consegnato l’iride, mettendosi alle spalle il britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Una grande soddisfazione per l’olandese che quindi ha potuto fregiarsi di questo riscontro. In un’intervista concessa al Guardian,ha raccontato le sue sensazioni vissute nella stagione passata, augurandosi di non dover rivivere in maniera puntuale l’altalena di emozioni. Tuttavia, a detta di Max, la sua vita anche da campione del mondo non è affatto cambiata e le sue motivazioni sono le stesse. Serenità e tranquillità non sono intaccate neanche dall’inchiesta che la FIA ha deciso di avviare per chiarire alcuni aspetti critici emersi nel corso della gara a Yas Marina, in particolare nella gestione della Safety ...

