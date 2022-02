Eutanasia: Pagano, 'Lega profondamente contraria' (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb (Adnkronos) - "La Lega è profondamente contraria" alla legge sul fine vita in discussione alla Camera. Lo ha annunciato Alessandro Pagano, della Lega, in aula a Montecitorio. "E una norma profondamente eutanasica, nessuno lo può negare", ha spiegato tra l'altro Pagano parlando della "distruzione delle nostre radici autentiche. Della nostra anima". Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Roma, 9 feb (Adnkronos) - "La" alla legge sul fine vita in discussione alla Camera. Lo ha annunciato Alessandro, della, in aula a Montecitorio. "E una normaeutanasica, nessuno lo può negare", ha spiegato tra l'altroparlando della "distruzione delle nostre radici autentiche. Della nostra anima".

Eutanasia: Pagano, 'Lega profondamente contraria'
Roma, 9 feb (Adnkronos) – "La Lega è profondamente contraria" alla legge sul fine vita in discussione alla Camera. Lo ha annunciato Alessandro Pagano, della Lega, in aula a Montecitorio. "E una norma ...

