Esame di Maturità 2022: Continuano Le Proteste Degli Studenti (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Continuano le Proteste Degli Studenti riguardo le modalità di svolgimento dell’Esame di Maturità 2022. A seguito dei pareri negativi del Consiglio dell’Istruzione Pubblica e delle Consulte Studentesche, gli Studenti chiedono ... Leggi su youreduaction (Di mercoledì 9 febbraio 2022)leriguardo le modalità di svolgimento dell’di. A seguito dei pareri negativi del Consiglio dell’Istruzione Pubblica e delle Consulte Studentesche, glichiedono ...

Advertising

fattoquotidiano : Gli studenti di tutta Italia si sono dati appuntamento per questa mattina nelle piazze delle principali città per f… - fleinaudi : Studenti in piazza contro le prove scritte per l’esame di maturità. Abbasso la maturità, viva la mediocrità. - fattoquotidiano : Oggi gli studenti medi scendono in piazza contro l’alternanza scuola-lavoro e la “riforma” dell’esame di maturità.… - Dondolino72 : RT @ilpost: Perché gli studenti stanno protestando contro la maturità - arteni_sabin : RT @Silvia_Mio86: Posso dire che gli studenti che si lamentano della presenza della seconda prova all'esame di maturità fanno ridere? Ma st… -