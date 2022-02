"Ecco chi lo ha ammazzato". Luc Montagnier, l'accusa più infame dopo la conferma sulla morte (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In attesa di conferme ufficiali sulla presunta morte di Luc Montagnier, in rete l'universo no-vax si è già scatenato alla ricerca di un colpevole. Quest'ultimo sarebbe da ricercare nel “sistema” che rifiuta “voci fuori dal coro” come quella del professore 89enne, che però negli ultimi tempi ha propagato una serie di acclarate fake news sulla pandemia di Covid e soprattutto sul vaccino. Il premio Nobel per la medicina è stato dato per morto da France Soir: la conferma sarebbe arrivata dal dottor Gerard Guillarme, uno de più fedele collaboratori del professore, che si sarebbe spento “in pace e circondato dai suoi figli” all'ospedale americano di Neuilly-sur-Seine, a noi di Parigi. Spesso criticato dalla comunità scientifica per le sue posizioni no-vax, Montagnier era stato a ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 9 febbraio 2022) In attesa di conferme ufficialipresuntadi Luc, in rete l'universo no-vax si è già scatenato alla ricerca di un colpevole. Quest'ultimo sarebbe da ricercare nel “sistema” che rifiuta “voci fuori dal coro” come quella del professore 89enne, che però negli ultimi tempi ha propagato una serie di acclarate fake newspandemia di Covid e soprattutto sul vaccino. Il premio Nobel per la medicina è stato dato per morto da France Soir: lasarebbe arrivata dal dottor Gerard Guillarme, uno de più fedele collaboratori del professore, che si sarebbe spento “in pace e circondato dai suoi figli” all'ospedale americano di Neuilly-sur-Seine, a noi di Parigi. Spesso criticato dalla comunità scientifica per le sue posizioni no-vax,era stato a ...

