Brit Awards 2022: Adele trionfa, i Silk Sonic vincono sui Maneskin come miglior gruppo internazionale (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Ai Brit Awards di quest’anno Adele si prende tutto, i Maneskin tornano a casa a mani vuote e vengono abolite le categorie di genere. I tre premi più importanti dei Brit Awards 2022 vanno all’unica e sola Adele: migliore artista dell’anno, miglior album e migliore canzone, con il brano Easy on Me, il primo singolo estratto dal suo ultimo album, 30. Dopo la delusione di dover cancellare tutti i suoi show a Las Vegas, la cantante Britannica ha bilanciato con la soddisfazione di fare il botto conquistando i tre riconoscimenti più prestigiosi dell’industria discografica Britannica. Altra stella di punta del panorama musicale del Regno Unito, Dua Lipa porta a casa il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 9 febbraio 2022) Aidi quest’annosi prende tutto, itornano a casa a mani vuote e vengono abolite le categorie di genere. I tre premi più importanti deivanno all’unica e solae artista dell’anno,album ee canzone, con il brano Easy on Me, il primo singolo estratto dal suo ultimo album, 30. Dopo la delusione di dover cancellare tutti i suoi show a Las Vegas, la cantanteannica ha bilanciato con la soddisfazione di fare il botto conquistando i tre riconoscimenti più prestigiosi dell’industria discograficaannica. Altra stella di punta del panorama musicale del Regno Unito, Dua Lipa porta a casa il ...

