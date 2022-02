Xiaomi, al secondo posto in Italia nella classifica dei top vendor (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) – Xiaomi consolida la propria presenza sul mercato con il secondo posto in Italia nella classifica dei top vendor per smartphone spediti in tutto il 2021. A confermarlo è l’ultimo rapporto Canalys, che vede l’azienda di elettronica di consumo con smartphone e dispositivi smart interconnessi da una piattaforma Internet of Things (IoT) con una quota di mercato pari al 25% e una crescita annuale del 34%. “Ancora una volta i nostri Xiaomi Fan Italiani ci hanno premiato. In quasi 4 anni ci hanno permesso di fare una grande scalata e ottenere successi fantastici. Ne è la prova il secondo posto in Italia per smartphone spediti nell’anno che si è appena chiuso, e la crescita che ... Leggi su italiasera (Di martedì 8 febbraio 2022) (Adnkronos) –consolida la propria presenza sul mercato con ilindei topper smartphone spediti in tutto il 2021. A confermarlo è l’ultimo rapporto Canalys, che vede l’azienda di elettronica di consumo con smartphone e dispositivi smart interconnessi da una piattaforma Internet of Things (IoT) con una quota di mercato pari al 25% e una crescita annuale del 34%. “Ancora una volta i nostriFanni ci hanno premiato. In quasi 4 anni ci hanno permesso di fare una grande scalata e ottenere successi fantastici. Ne è la prova ilinper smartphone spediti nell’anno che si è appena chiuso, e la crescita che ...

Ultime Notizie dalla rete : Xiaomi secondo Xiaomi, al secondo posto in Italia nella classifica dei top vendor A confermarlo è l'ultimo rapporto Canalys sugli smartphone spediti nel 2021 Xiaomi consolida la propria presenza sul mercato con il secondo posto in Italia nella classifica dei top vendor per smartphone spediti in tutto il 2021. A confermarlo è l'ultimo rapporto Canalys, che ...

Xiaomi, al secondo posto in Italia nella classifica dei top vendor Adnkronos Xiaomi secondo produttore di smartphone in Italia: superata Apple Xiaomi consolida la propria presenza nel mercato italiano e, come certificato dall'ultimo rapporto Canalys, con una quota del 25% ed una crescita annuale del 34%, si piazza al secondo posto nella ...

