“Volevo dire”. L’anima si racconta tra i versi di Angiola Guerriero (Di martedì 8 febbraio 2022) Dare voce ai pensieri delL’anima, a volte repressi. Si tratta dell’opera “Volevo dire” di Angiola Guerriero - residente ad Apricena, comune ai piedi del Gargano in provincia di Foggia - ad imprimere sui fogli emozioni e sentimenti. Il dolore, la speranza, la bellezza. Ma anche la natura. E la parola. Che a volte non esce, rimane intrappolata nelL’anima, per poi metterla nero su bianco. «Il titolo - racconta l’autrice - conferma il bisogno di esprimere le mie emozioni ma anche le mie convinzioni». L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità. Leggi su 900letterario (Di martedì 8 febbraio 2022) Dare voce ai pensieri del, a volte repressi. Si tratta dell’opera “” di- residente ad Apricena, comune ai piedi del Gargano in provincia di Foggia - ad imprimere sui fogli emozioni e sentimenti. Il dolore, la speranza, la bellezza. Ma anche la natura. E la parola. Che a volte non esce, rimane intrappolata nel, per poi metterla nero su bianco. «Il titolo -l’autrice - conferma il bisogno di esprimere le mie emozioni ma anche le mie convinzioni». L'articolo proviene da '900 Letterario Letteratura del '900, critica, eventi letterari, cinema, politica, attualità.

