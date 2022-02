Venerdì ultimo giorno di mascherine all'aperto. Ma De Luca prolungherà (Di martedì 8 febbraio 2022) Dall'undici febbraio riaprono le discoteche e termina l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto in tutte regioni indipendentemente dal colore. Il governatore della Campania invoca prudenza e ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 8 febbraio 2022) Dall'undici febbraio riaprono le discoteche e termina l'obbligo di indossare leall'in tutte regioni indipendentemente dal colore. Il governatore della Campania invoca prudenza e ...

thekidlaroiit : Charlton ha eliminato il suo ultimo post! (Quello in cui diceva che aveva intenzione di pubblicare nuova musica ven… - in_gin_divita : Venerdì devo dare l’ultimo orale della sessione ma sinceramente non riesco a trovare me le forze. Analisi 1 e Fisic… - marcomars__ : @giulinada No sono semplicemente deficiente perché non ho mai voglia e continuo a rimandare, poi me ne dimentico ed… - MichaelGiulian2 : RT @VinPis78: #27Agosto #BuongiornoATutti E che questo ultimo venerdì di agosto abbia inizio e sia sereno x tutti..buona giornata miei car… - mybluette : venerdì ultimo esame della sessione 2 giorni di vacanza e lunedì ricominciano i corsi io non voglio più vivere -