Tour Blanco: sold out i biglietti per il concerto di Catania, cosí come tutte le altre date (Di martedì 8 febbraio 2022) A distanza di pochissime ore dalla messa in vendita, sono stati polverizzati i biglietti per il concerto di Catania, del 30 luglio alla villa Bellini, così come delle altre date del Tour annunciate ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 8 febbraio 2022) A distanza di pochissime ore dalla messa in vendita, sono stati polverizzati iper ildi, del 30 luglio alla villa Bellini, cosìdelledelannunciate ...

Advertising

TicketOneIT : ??All’indomani della straordinaria vittoria al Festival di Sanremo Blanco annuncia oggi le date estive del BLU CELES… - Newsic1 : BLANCO: subito sold out il 'BLU CELESTE TOUR' [Info &Biglietti] - ali3nata : RT @ineffabjle: non sono riuscita a prendere i biglietti per blanco ma quanto sono felice che lui abbia fatto sold out a tutte le date del… - hisonoalee : è sempre “ti amo” e mai “ho preso i biglietti per il tour di blanco” - fineelinexwalls : RT @fineelinexwalls: blanco a soli 18 anni ha vinto sanremo e ha tutte le date del tour sold out, e io sono proprio fiera -