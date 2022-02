SuperG, Paris 21esimo a Pechino: “Non sono al top.. con questo tracciato è difficile” (Di martedì 8 febbraio 2022) Matthias Mayer nella storia, vince anche il Super G a Pechino 2022. L’austriaco è il primo sciatore a vincere l’oro nello sci alpino in tre Olimpiadi consecutive. Ancora una giornata amara invece per l’Italia ai Giochi olimpici con Matteo Marsaglia 18°, Dominik Paris 21° e Christof Innerhofer ancora fuori. “Per me nel Super G era già chiara la cosa. Quando non sei al top, quando ci sono queste gare importanti, cerchi comunque di fare risultato e poi inizi a sbagliare. Il tracciato è abbastanza stretto, una pista non così difficile ma con un tracciato che ti mette in difficoltà ogni tanto”, ha detto Paris al termine della gara. Matthias Mayer si è dunque portato a casa anche la medaglia d’oro del SuperGigante maschile sulla pista ‘The Rock’ di Yanqing ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 8 febbraio 2022) Matthias Mayer nella storia, vince anche il Super G a2022. L’austriaco è il primo sciatore a vincere l’oro nello sci alpino in tre Olimpiadi consecutive. Ancora una giornata amara invece per l’Italia ai Giochi olimpici con Matteo Marsaglia 18°, Dominik21° e Christof Innerhofer ancora fuori. “Per me nel Super G era già chiara la cosa. Quando non sei al top, quando ciqueste gare importanti, cerchi comunque di fare risultato e poi inizi a sbagliare. Ilè abbastanza stretto, una pista non cosìma con unche ti mette in difficoltà ogni tanto”, ha dettoal termine della gara. Matthias Mayer si è dunque portato a casa anche la medaglia d’oro deligante maschile sulla pista ‘The Rock’ di Yanqing ...

