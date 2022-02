“Si può dare la melatonina ai neonati?” (Di martedì 8 febbraio 2022) Salve dottore, mia figlia ha un mese, fatto precisamente il 29.01.2022. Noto che è una bimba abbastanza irrequieta: dorme ma ci mette molto ad addormentarsi, è molto nervosa, si muove così tanto nel sonno che a volte si sveglia dopo due ore circa. Una mia amica mi ha consigliato delle gocce alla melatonina che si chiamano “pisolino”, mi ha detto di dargliene 4 goccine all’ultima poppata delle 23.00 anche se comunque mia figlia delle volte non è regolare con gli orari, perché quando dorme non la sveglio e aspetto che lo faccia da sola. Ho però letto su internet che queste gocce non si possono dare fino ai 4-5 mesi di vita. Onestamente non mi sono permessa a dargliele, anche se la mia amica gliele ha date a suo figlio a un mese e una settimana di vita perché faceva le notti in bianco e non ce la faceva più, ma prima ne ha sempre parlato con la sua ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 8 febbraio 2022) Salve dottore, mia figlia ha un mese, fatto precisamente il 29.01.2022. Noto che è una bimba abbastanza irrequieta: dorme ma ci mette molto ad addormentarsi, è molto nervosa, si muove così tanto nel sonno che a volte si sveglia dopo due ore circa. Una mia amica mi ha consigliato delle gocce allache si chiamano “pisolino”, mi ha detto di dargliene 4 goccine all’ultima poppata delle 23.00 anche se comunque mia figlia delle volte non è regolare con gli orari, perché quando dorme non la sveglio e aspetto che lo faccia da sola. Ho però letto su internet che queste gocce non si possonofino ai 4-5 mesi di vita. Onestamente non mi sono permessa a dargliele, anche se la mia amica gliele ha date a suo figlio a un mese e una settimana di vita perché faceva le notti in bianco e non ce la faceva più, ma prima ne ha sempre parlato con la sua ...

Advertising

cicap : Il CICAP invita i decisori politici a seguire la #scienza. Non si può dare alcuna legittimazione a una pratica… - TNannicini : Dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, avanza il ritorno a una legge #proporzionale. È un orientamento se… - gioveron : @matteosalvinimi @matteosalvinimi caro onorevole lei e' razzista se ne faccia una ragione. E'inutile che cerchi di… - huddlemag : Abbiamo deciso di (ri)dare una chance al Pro Bowl e abbiamo commesso un grandissimo errore. Cosa si può fare per re… - alexbintqaboos1 : @LaVeritaWeb @franborgonovo Forza Italia ritorna ciò che eri. Ricorda perché sei nata come forza politica. I no Vax… -

Ultime Notizie dalla rete : può dare Diversificazione e investimenti stranieri: la Libia può diventare la nuova Dubai? ...come una Dubai che si affaccia sul canale di Sicilia ? 'La nuova Dubai dell'Africa' Il paragone può ... Qui sono state stilate una serie di ricette per uscire dal pantano, tra le quali quella di dare un ...

Il freestyle è uno sport per persone che se la ridono di gusto Pechino, poi, ha allargato il campo inserendo il Big Air.È difficile dare una definizione di ... Ma mercoledì 9 febbraio (ore 4 italiane) può essere il giorno giusto: il giorno di Leonardo Donaggio. L'...

Sabatini: "L' ha persa la Roma, più che l'ha vinta la Juve. Mourinho non può dare colpa solo... Tutto Juve ...come una Dubai che si affaccia sul canale di Sicilia ? 'La nuova Dubai dell'Africa' Il paragone... Qui sono state stilate una serie di ricette per uscire dal pantano, tra le quali quella diun ...Pechino, poi, ha allargato il campo inserendo il Big Air.È difficileuna definizione di ... Ma mercoledì 9 febbraio (ore 4 italiane)essere il giorno giusto: il giorno di Leonardo Donaggio. L'...