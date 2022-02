Sci di fondo, sprint maschile e femminile oggi in tv: orario e diretta streaming Olimpiadi Pechino 2022 (Di martedì 8 febbraio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv dello sprint maschile e femminile di sci di fondo alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Sull’anello di Zhangjiakou è tutto pronto per un lungo appuntamento che vedrà sia gli uomini che le donne impegnate dalle ore 9 italiane (ore 16 locali) con le qualificazioni femminili, per poi finire alle ore 13 italiane (ore 20 locali) con la finale maschile. SEGUI IL LIVE IL CALENDARIO COMPLETO IL REGOLAMENTO La diretta tv – La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali di Eurosport, Discovery+ e in chiaro su Rai Sport. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Il programma, gli orari e latv dellodi sci dialleinvernali di. Sull’anello di Zhangjiakou è tutto pronto per un lungo appuntamento che vedrà sia gli uomini che le donne impegnate dalle ore 9 italiane (ore 16 locali) con le qualificazioni femminili, per poi finire alle ore 13 italiane (ore 20 locali) con la finale. SEGUI IL LIVE IL CALENDARIO COMPLETO IL REGOLAMENTO Latv – La gara sarà trasmessa insui canali di Eurosport, Discovery+ e in chiaro su Rai Sport. SportFace.

