Quando la rete è una trappola, il racconto di Ilaria Di Roberto: "Noi vittime siamo troppo spesso colpevolizzate" (Di martedì 8 febbraio 2022) In oltre cento Paesi si è celebrata oggi la 19esima edizione del Safer Internet Day, giornata dedicata alla sensibilizzazione sulla sicurezza in rete. Il web può diventare talvolta una trappola, come sa bene Ilaria Di Roberto. Da vittima di Cyberbullismo e Revenge Porn, ha raccontato in un libro ("Tutto ciò che sono" – Europa Edizioni) la sua drammatica esperienza. Una testimonianza per sensibilizzare vittime e dissuadere i (potenziali) carnefici. «Ci sono atteggiamenti violenti che vengono normalizzati. spesso denunciare è un atto di coraggio. Non sai neanche, come è accadaduto a me, se verrai creduta o finirai indagata. La prima cosa è di parlarne, quindi di segnalare ai familiari agli amici. Di attivare attorno alla vittima una rete di sostegno che possa offrire ...

