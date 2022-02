Pasotti pediatra in tv con Anna Valle

(Di martedì 8 febbraio 2022) L’attore e regista bergamasco in onda da stasera (martedì 8 febbraio) su Rai Uno nella serie tv «Lea un nuovo giorno». «Realizzato il sogno di interpretare un medico, dopo la laurea in medicina». Fiction dedicata agli operatori sanitari.

Giorgio Pasotti: «Io pediatra per fiction. Indossare il camice era il mio sogno»

