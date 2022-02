(Di martedì 8 febbraio 2022) Intervenuto su Twitch col consueto format del lunedì della Bobo Tv, l’ex attaccante dell’Inter e della Lazio Christianha esaltato Victor, centravanti del Napoli tornato al gol dopo due mesi out per infortunio. Col suo ritorno, assieme a quelli imminenti di Koulibaly e Anguissa, gli azzurri sono – secondo il “bomber” – una serissima candidata al titolo. Ha detto bene Spalletti: non è mica facile fare un gol così bello di testa dopo che ti spacchi la faccia. Ci sta che il ragazzo ci metta qualche mese prima che torni a colpire di testa. Invece haun gol bello, meraviglioso. Nel primo tempo aveva giàdue o tre tiri, aveva scheggiato la traversa. È tornato, è veloce.nel. Il Napoli ora lotta, ora tornano anche Koulibaly e ...

Advertising

napolista : #Osimhen, la benedizione di #Vieri: «Che gran gol ha fatto. È figo riaverlo nel campionato» Alla Bobo Tv su Twitch… -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen benedizione

ilnapolista

Ha indicato Victore gli ha fatto segno di iniziare il riscaldamento. Un gesto semplice. Un ... Una sorta di, come ci ha tenuto a... Il testo completo di questo contenuto a pagamento ...... ai box ben sette giocatori: uno per trauma (), uno per Covid e cinque con problemi ... mentre per Antonio occorre 'portare urgentemente la squadra nel Duomo per unaspeciale'. ...