'Non vaccino mia figlia Ginevra, non è una religione', la scelta di Giorgia Meloni scatena i virologi (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La leader di destra è legata sentimentalmente al giornalista di TgCom24 Andrea Giambruno . I due hanno un rapporto molto solido non ratificato da nessun sacramento o impegno civile. Sono una coppia ... Leggi su ilriformista (Di mercoledì 9 febbraio 2022) La leader di destra è legata sentimentalmente al giornalista di TgCom24 Andrea Giambruno . I due hanno un rapporto molto solido non ratificato da nessun sacramento o impegno civile. Sono una coppia ...

Advertising

repubblica : Covid, Meloni: 'Non vaccino mia figlia perché non è una religione' - AlbertoBagnai : Questa è un’altra area di intervento, perché qualcosa non torna: - reportrai3 : Il vaccino cubano, Soberana, costa 6 euro a fiala, è sicuro ed efficace. Cuba è stato il primo paese a somministrar… - gpcep : RT @drsmoda: E voi ancora sperate nei DANNI DA VACCINO? NON AVETE CAPITO UN CAZ**0 - Marmolada8591 : @Giova7272 @Olmondo @lumaca1067 @sbonaccini Si sa che il vaccino non protegge dal contagio da variante omicron. La… -