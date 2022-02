“Non doveva cacciare solo me”. UeD, dall’ex tronista nuovo veleno sulla trasmissione: “Maria sapeva” (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono giorno bollenti a Uomini e Donne. Nelle ore scorse in studio sono tornati Andrea Nicole e Ciprian, la coppia uscita meno di un mese fa tra le polemiche. Se una parte del pubblico ha applaudito, una parte non ha gradito lo spazio concesso da Maria De Filippi. La scelta di Andrea era stata infatti accompagnata da pesantissime critiche. La scelta era stata preceduta da una notte trascorsa insieme dai due a casa di lei senza che la redazione del programma sia stata avvisata. Particolare di non poco conto che aveva fatto andare su tutte le furie i due opinionisti di Uomini e Donne Gianni Sperti e Tina Cipollari. Tina Cipollari aveva detto che Andrea Nicole non le è mai piaciuta e per questo motivo se ne andava quando c’era lei al centro dello studio. Poi era intervenuto anche Gianni Sperti che aveva definito “disonesti” Ciprian e Andrea Nicole. Aveva detto che ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 8 febbraio 2022) Sono giorno bollenti a Uomini e Donne. Nelle ore scorse in studio sono tornati Andrea Nicole e Ciprian, la coppia uscita meno di un mese fa tra le polemiche. Se una parte del pubblico ha applaudito, una parte non ha gradito lo spazio concesso daDe Filippi. La scelta di Andrea era stata infatti accompagnata da pesantissime critiche. La scelta era stata preceduta da una notte trascorsa insieme dai due a casa di lei senza che la redazione del programma sia stata avvisata. Particolare di non poco conto che aveva fatto andare su tutte le furie i due opinionisti di Uomini e Donne Gianni Sperti e Tina Cipollari. Tina Cipollari aveva detto che Andrea Nicole non le è mai piaciuta e per questo motivo se ne andava quando c’era lei al centro dello studio. Poi era intervenuto anche Gianni Sperti che aveva definito “disonesti” Ciprian e Andrea Nicole. Aveva detto che ...

borghi_claudio : In molti hanno capito, qualcuno no. Lo spiego a quel qualcuno. Alle prossime votazioni escludete pure quelli che… - Link4Universe : #DrusillaFoer ed il monologo di ieri a #Sanremo2022. Sentitelo tutto, doveva essere in prima serata, non all'una di… - MarioManca : E voi avete il coraggio di dire che è morto, che ha stancato, che non doveva tornare: è entrato da 2 minuti e… - pixel_di : RT @La_manina__: Macron da #Putin, Scholz da Biden... Ma la crisi in Ucraina non doveva risolverla SuperMario con la sola imposizione dell… - ALIBI_RISTO_PUB : @pedro1x77 @sportmediaset Dopo che non hanno visto Bonucci menare uno che siccome non doveva stare là ha fatto bene… -

Ultime Notizie dalla rete : Non doveva Slittino, Pechino 2022: Natalie Geisenberger leggendaria, terzo oro consecutivo nel singolo! Andrea Voetter decima Completa il podio la russa Tatyana Ivanova a 1.053, brava a non mollare la presa nei momenti finali. rimonta e chiude al settimo a 1.979, con la consapevolezza che sul podio doveva esserci anche lei.

Pagamento RdC febbraio: a chi raddoppia e a chi salta! Infatti, come tutti i beneficiari della misura sanno bene, entro il 31 gennaio 2022 doveva essere ... Ebbene, perdono, anche se limitatamente, l'accesso al Reddito di Cittadinanza coloro che non hanno ...

