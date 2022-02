NO, NON E’ SOLO UN POPE-STAR. Francesco: un cristianesimo ordinario e non reattivo (Di martedì 8 febbraio 2022) Notarelle a margine dell’intervista al Santo Padre di Fabio Fazio “La civiltà dell’Europa cristiana è stata costruita da gente il cui scopo non era affatto quello di costruire una “civiltà cristiana”. La dobbiamo a persone che credevano in Cristo, non a persone che credevano nel cristianesimo”. Partiamo da questo sano esercizio di parresia del filosofo francese Rémi Brague, gran relativizzatore della semplificazione ideologica cristianista e perciò serio conservatore, per dire qualcosa (speriamo di non scontato e non tifoso) rispetto all’inusuale intervista che papa Francesco ha concesso a Fabio Fazio per “Che tempo che fa”. Sarà chiaro, procedendo dalla lettura, perché fissiamo subito questo punto. Autorevoli amici che vorrebbero indicare la direzione da seguire per un’autentica salvaguardia della tradizione, ma che paiono da un po’ aver ... Leggi su strumentipolitici (Di martedì 8 febbraio 2022) Notarelle a margine dell’intervista al Santo Padre di Fabio Fazio “La civiltà dell’Europa cristiana è stata costruita da gente il cui scopo non era affatto quello di costruire una “civiltà cristiana”. La dobbiamo a persone che credevano in Cristo, non a persone che credevano nel”. Partiamo da questo sano esercizio di parresia del filosofo francese Rémi Brague, gran relativizzatore della semplificazione ideologica cristianista e perciò serio conservatore, per dire qualcosa (speriamo di non scontato e non tifoso) rispetto all’inusuale intervista che papaha concesso a Fabio Fazio per “Che tempo che fa”. Sarà chiaro, procedendo dalla lettura, perché fissiamo subito questo punto. Autorevoli amici che vorrebbero indicare la direzione da seguire per un’autentica salvaguardia della tradizione, ma che paiono da un po’ aver ...

