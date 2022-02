Mauro Biani: «Instagram ha rimosso la mia striscia su Draghi per incitazione all’odio» (Di martedì 8 febbraio 2022) Quanto accaduto alla pagina Instagram del vignettista Mauro Biani ha davvero dello sconcertante. La sua striscia su Mario Draghi, infatti, è stata rimossa dal servizio di moderazione del social network per “incitazione all’odio”. Contestualmente, al vignettista è arrivata anche una ammonizione relativa a una possibile chiusura dell’account in caso di reiterazione di questi comportameni. Ad annunciare questo provvedimento è stato lo stesso Mauro Biani su Twitter (e poi anche su Instagram). Eliminata da Instagram la mia striscia su Draghi (uscita su @espressonline) per “incitazione all’odio”. Olè. — Mauro ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 8 febbraio 2022) Quanto accaduto alla paginadel vignettistaha davvero dello sconcertante. La suasu Mario, infatti, è stata rimossa dal servizio di moderazione del social network per “”. Contestualmente, al vignettista è arrivata anche una ammonizione relativa a una possibile chiusura dell’account in caso di reiterazione di questi comportameni. Ad annunciare questo provvedimento è stato lo stessosu Twitter (e poi anche su). Eliminata dala miasu(uscita su @espressonline) per “”. Olè. —...

