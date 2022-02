Marotta | “Valutiamo il ricorso per le squalifiche di Bastoni e Inzaghi”

Advertising

Sul match contro il Napoli, importante in ottica scudetto,ha aggiunto: 'Le squalifiche non devono essere un alibi'. OMNISPORTSqualifiche e ricorsi ? La notizia del giorno in casa Inter sono le squalifiche post derby: 'C'è il giusto rammarico ma dobbiamo voltare pagina - dice ancora- . Non entro nel merito perché ...Nel pre-partita della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia “Inter-Roma”, l’amministratore delegato dell’Inter Giuseppe Marotta ha dichiarato in esclusiva a Mediaset: “Le squalifiche di ...Beppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto ai microfoni Mediaset nel prepartita di Inter-Roma.