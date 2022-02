M5s | Conte accarezza il partito personale se Grillo gli impone il direttorio

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 8 febbraio 2022) La scena non è inedita: Giuseppeasserragliato nel suo studio con uno stuolo di legali, notai e Vito Crimi (il senatore, intercettato in scooter dal Tg1, alla domanda “chi guida il M5s” ha risposto: “Intanto io guido il motorino”). Eccoli, insomma. Tutti a spremersi le meningi sul da farsi. O meglio su cosa proporre a Beppe, tornato ancora una volta a dettare i tempi e spazi. A consegnare il silenzio come all’epoca del sacro blog e soprattutto a frenare gli ardenti spiriti dell’ex premier.e Crimi avevano detto che erano pronti a rimettere in votazione (con un quorum diverso) le due delibere bloccate dal tribunale di Napoli. Quelle che hanno sospeso il nuovo statuto e dunque l’elezione del neo presidente e delle altre cariche.ha battuto un colpo invitando l’ex premier “a non assumere ...