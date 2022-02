L’ordinanza del Ministero della Salute che sospende l’obbligo di mascherine all’aperto dall’11 febbraio (Di martedì 8 febbraio 2022) Nessuna sorpresa rispetto alle anticipazioni emerse ieri: da venerdì 11 febbraio non sarà più obbligatorio indossare le mascherine all’aperto, se non in caso di assembramenti. La decisione è stata ufficializzata con un’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Restano invece l’obbligo per gli spazi chiusi, almeno fino al 31 marzo, data nella quale è prevista la scadenza dello stato di emergenza. Nel testo di legge che “fino al 31 marzo 2022, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private” e “nei luoghi all’aperto è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) Nessuna sorpresa rispetto alle anticipazioni emerse ieri: da venerdì 11non sarà più obbligatorio indossare le, se non in caso di assembramenti. La decisione è stata ufficializzata con un’ordinanza firmata dal ministroRoberto Speranza. Restano inveceper gli spazi chiusi, almeno fino al 31 marzo, data nella quale è prevista la scadenza dello stato di emergenza. Nel testo di legge che “fino al 31 marzo 2022, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private” e “nei luoghiè fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie ...

Advertising

Tg3web : Stop alle mascherine all'aperto a partire da venerdì, senza distinzione di colore della regione. Attesa per oggi l'… - Corriere : ?? Oggi l’ordinanza del ministro Speranza - repubblica : Maturita' 2022, tornano gli scritti: italiano e seconda prova. In anteprima l'ordinanza del ministro Bianchi - CNAFerrara : Via le mascherine all'aperto dall'11 febbraio. Oggi l'ordinanza del Ministro della Salute. - davidemonge : RT @pirroelisa: #Renzi ha perso un’altra occasione per stare zitto. L’ordinanza di Napoli ha sospeso le delibere del @Mov5Stelle per una qu… -