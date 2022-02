LIVE Slittino, Singolo donne Pechino 2022 in DIRETTA: Geisenberger allunga su Berreiter, Hofer 8a, Voetter 9a (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.21 La nostra Nina Zoeggeler piazza un buon 59.085 e si conferma 16a a 2.658 13.19 La candese Natalie Corless chiude la terza manche con il tempo di 59.176 ed è 15a a 2.634 13.17 La tedesca Julia Taubitz, dopo il disastro di ieri, chiude la terza manche con il tempo di 58.655 e si porta in 12a posizione a 2.024 mangiandosi le mani 13.15 La canadese Trinity Ellis fa segnare un 58.888 ed è 12a a 2.106 13.13 Andrea Voetter chiude la sua terza manche con il tempo di 58.852 e si porta in nona posizione a 1.991 che risalita!! 13.11 La lettone Elina Ieva Vitola fa segnare il tempo di 59.029 e si conferma 11a con un distacco di 2.143, ora Andrea Voetter 13.09 La svizzera Natalie Maag completa la sua terza manche con il tempo di 58.913 e sale in nona posizione a 90 millesimi da ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.21 La nostra Nina Zoeggeler piazza un buon 59.085 e si conferma 16a a 2.658 13.19 La candese Natalie Corless chiude la terza manche con il tempo di 59.176 ed è 15a a 2.634 13.17 La tedesca Julia Taubitz, dopo il disastro di ieri, chiude la terza manche con il tempo di 58.655 e si porta in 12a posizione a 2.024 mangiandosi le mani 13.15 La canadese Trinity Ellis fa segnare un 58.888 ed è 12a a 2.106 13.13 Andreachiude la sua terza manche con il tempo di 58.852 e si porta in nona posizione a 1.991 che risalita!! 13.11 La lettone Elina Ieva Vitola fa segnare il tempo di 59.029 e si conferma 11a con un distacco di 2.143, ora Andrea13.09 La svizzera Natalie Maag completa la sua terza manche con il tempo di 58.913 e sale in nona posizione a 90 millesimi da ...

