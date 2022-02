LIVE Sci alpino, superG Pechino 2022 in DIRETTA: si parte alle 4.00! (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI parteNZA DEL superG OLIMPICO 3.52 Quattro gli uomini da battere: il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, lo svizzero Marco Odermatt, gli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer. 3.50 Il superG è stato tracciato da Reto Nydegger, allenatore della Svizzera: avrà voluto favorire Odermatt o Feuz? 3.49 I pettorali di partenza degli italiani: 6 Dominik Paris, 18 Christof Innerhofer, 23 Matteo Marsaglia. 3.46 I pettorali di partenza della gara: 1 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI 2 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA 3 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 4 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 5 530874 GANONG Travis 1988 USA6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 7 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 8 51215 BAUMANN ... Leggi su oasport (Di martedì 8 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA DELOLIMPICO 3.52 Quattro gli uomini da battere: il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, lo svizzero Marco Odermatt, gli austriaci Vincent Kriechmayr e Matthias Mayer. 3.50 Ilè stato tracciato da Reto Nydegger,natore della Svizzera: avrà voluto favorire Odermatt o Feuz? 3.49 I pettorali dinza degli italiani: 6 Dominik Paris, 18 Christof Innerhofer, 23 Matteo Marsaglia. 3.46 I pettorali dinza della gara: 1 512038 ROGENTIN Stefan 1994 SUI 2 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA 3 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA 4 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI 5 530874 GANONG Travis 1988 USA6 291459 PARIS Dominik 1989 ITA 7 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR 8 51215 BAUMANN ...

