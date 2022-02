L’Italia ha vinto l’oro nel curling misto

Leggi su linkiesta

(Di martedì 8 febbraio 2022) Stefania Constantini e Amos Mosaner hannoil torneo di doppiodi. Hanno battuto nella finale la Norvegia per 8 a 5. Per la coppia italiana, che esordisce in questa edizione, è la prima medaglia in questa disciplina. Ila squadre è stato presente alle Olimpiadi del 1924 e poi dal 1998 in poi. Ildi coppia ha invece debuttato quattro anni fa a Pyeongchang, in Corea del Sud. In quell’occasionenon c’era, ma ha comunque battuto tutte le nazionali andate a medaglia: Canada, Svizzera e Norvegia.