"La situazione è molto complicata". Così Grillo commissaria Conte

(Di martedì 8 febbraio 2022) "Le sentenze si rispettano. La, non possiamo negarlo, è". L'indomani dell'ordinanza del tribunale di Napoli che ha annullato la nomina di Giuseppeai vertici del Movimento Cinque stelle, Beppeinterviene con un post sui suoi profili social. Non più di dieci righe con cui il comico si riprende un ruolo centrale, e intima all'intero Movimento di "rimanere in silenzio e a non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire". In pratica,ndo lo stesso ex premier, che solo ieri sera, invece, aveva detto di sentirsi pienamente legittimato in qualità di capo politico, perché "non saranno le carte bollate a decidere la mia leadership". Fatto sta che questa mattinaassume tutt'altri ...

La, non possiamo negarlo, ècomplicata . In questo momento non si possono prendere decisioni avventate. Promuoverò un momento di confronto anche con Giuseppe Conte . Nel frattempo, ...'La, non possiamo negarlo, ècomplicata - ha agginto il Garante del Moveminto 5 stelle - In questo momento non si possono prendere decisioni avventate. Promuoverò un momento di ...Come abbiamo raccontato sul Foglio, nell'immediato post sentenza c'era stato chi, tra i più vicini a Grillo, gli aveva consigliato di prendere decisioni in tempi rapidi. Magari partendo da un ritorno ...