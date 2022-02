La politica non sa controllare la movida e se la prende con i minimarket (Di martedì 8 febbraio 2022) Obbligo di chiusura dei minimarket alle 22. Duecentocinquanta controlli e undici sanzioni nel primo giorno di applicazione, venerdì scorso. È questa la ricetta del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, contro la “movida violenta”. Il divieto si applica nel Primo e Secondo Municipio della Capitale durante i fine settimana e punta a limitare il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto. Roma non è il primo comune italiano ad adottare un provvedimento del genere. La vendita di alcolici e superalcolici da asporto è vietata dopo le 22 (o lo è stata) in Campania, a Milano, a Rimini e in molte altre località. Generalmente è consentita la consumazione al tavolo. Ma solo in pochissimi casi la proibizione si estende dall’oggetto dello scandalo (la bevanda alcolica) al soggetto che lo vende (gli esercizi di vicinato del settore alimentari e misto). ... Leggi su linkiesta (Di martedì 8 febbraio 2022) Obbligo di chiusura deialle 22. Duecentocinquanta controlli e undici sanzioni nel primo giorno di applicazione, venerdì scorso. È questa la ricetta del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, contro la “violenta”. Il divieto si applica nel Primo e Secondo Municipio della Capitale durante i fine settimana e punta a limitare il consumo di bevande alcoliche e superalcoliche da asporto. Roma non è il primo comune italiano ad adottare un provvedimento del genere. La vendita di alcolici e superalcolici da asporto è vietata dopo le 22 (o lo è stata) in Campania, a Milano, a Rimini e in molte altre località. Generalmente è consentita la consumazione al tavolo. Ma solo in pochissimi casi la proibizione si estende dall’oggetto dello scandalo (la bevanda alcolica) al soggetto che lo vende (gli esercizi di vicinato del settore alimentari e misto). ...

