Koulibaly e Anguissa pronti per l’Inter | ecco quando tornano a Napoli

(Di martedì 8 febbraio 2022) Kalidoue Frankdopo la Coppa d’Africa. I due si sono piazzati rispettivamente al primo e terzo posto della competizione continentale. I due calciatori per tutto il mese di gennaio sono stati impegnati in Coppa d’Africa, entrambi hanno raggiunto le due finali previste, quindi sono stati gli ultimi a lasciare le nazionali di Senegal e Camerun.ha segnato anche un rigore decisivo in finale, mentresi è fatto valere in mediana per tutto il torneo. Ora, però, è arrivato il momento di mettersi di nuovo a disposizione deldi Spalletti. Sputo di Lautaro: le immagini lo incastrano. Può saltare il: il ritorno die ...

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Osimhen è tornato al gol, in settimana rientrano. Il Napoli ritrova il suo super trio Il Napoli può sorridere. Osimhen è tornato al gol dopo l'infortunio al volto, erientreranno in questi giorni a seguito ...... come, ma è atteso a Dakar per la passerella d'onore Napoli 28/11/2021 - campionato di calcio serie A / Napoli - Lazio / foto Insidefoto/Image Sport nella foto: KalidouKalidou ...Partiamo dal centrale difensivo: Koulibaly può giocare da titolare in Napoli-Inter ... una gara che può rivelarsi decisiva in ottica scudetto. Disponibile anche Anguissa ma è destinato alla panchina: ...Luciano Spalletti ritroverà Kaildou Koulibaly e Zambo Anguissa, dopo gli impegni in Coppa d’Africa. RITORNO – Napoli-Inter in programma sabato assume i contorni di una sfida decisiva in chiave ...