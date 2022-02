Juan Carrito, l’Abruzzo ha empatia verso gli orsi. Non si può dire lo stesso di Trento (Di martedì 8 febbraio 2022) di Lucia Borroni Juan Carrito è un orso marsicano di poco più di due anni, grande e grosso e molto confidente. Abituato com’era a cercare cibo facile rovistando tra cassonetti dei rifiuti e pollai e addirittura facendo il suo ingresso in una pasticceria, le autorità del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise hanno messo in campo tutte le strategie per garantire sicurezza agli umani e libertà all’orso. Sono intervenuti guardiaparco e carabinieri forestali con petardi e proiettili di gomma; il direttore del Parco e i suoi collaboratori hanno incontrato in piazza cittadini, turisti e amministratori: la loro presenza sul territorio è stata capillare, la comunicazione efficace e diretta e l’entrata in azione immediata, sia quando hanno spostato l’orso in aree più remote del Parco (per ben due volte!) ma anche quando si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 8 febbraio 2022) di Lucia Borroniè un orso marsicano di poco più di due anni, grande e grosso e molto confidente. Abituato com’era a cercare cibo facile rovistando tra cassonetti dei rifiuti e pollai e addirittura facendo il suo ingresso in una pasticceria, le autorità del Parco Nazionale di Abruzzo, Lazio e Molise hanno messo in campo tutte le strategie per garantire sicurezza agli umani e libertà all’orso. Sono intervenuti guardiaparco e carabinieri forestali con petardi e proiettili di gomma; ilttore del Parco e i suoi collaboratori hanno incontrato in piazza cittadini, turisti e amministratori: la loro presenza sul territorio è stata capillare, la comunicazione efficace etta e l’entrata in azione immediata, sia quando hanno spostato l’orso in aree più remote del Parco (per ben due volte!) ma anche quando si ...

